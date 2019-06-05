Луценко прокоментував свою можливу відставку
"На даний момент я не бачу ані юридичних, ані моральних підстав писати заяву про відставку, а закон про прокуратуру передбачає зміну прокурора тільки у двох випадках: коли він сам хоче піти або коли парламент хоче, щоб він пішов", - сказав Луценко, інформує "Укрінформ".
При цьому очільник ГПУ зазначив, що готовий до ймовірної відставки, якщо Верховна рада висловить йому недовіру.
"Якщо парламент висловить мені недовіру, я це сприйму абсолютно нормально... Але ми обрали президента, якого я по-людськи поважаю і буду допомагати. Ми не обрали царя, який може всіх, кого хоче, знімати, призначати - так буває тільки в серіалах, в житті все має бути за законами", - додав він.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.
Також, міністр закордонних справ України має намір запропонувати обраному президенту Володимиру Зеленському свою відставку.
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