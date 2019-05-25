Луценко: за три роки в Україні винесли майже три тисячі вироків корупціонерам

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що за три роки в Україні було винесено 2786 вироків корупціонерам.

Луценко порівняв Україну з кораблем, а корупцію з дірками в ньому, повідомляє LB.ua.

"Я уявляю нашу країну як корабель, який після правління Януковича був затоплений водою і не міг рухатися. Можна поставити помпу і відкачувати воду - це і є арешти корупціонерів. За останні три роки їх було 2876. Але це не означає, що корабель вже звільнений і може рухатися. У нас є колосальні дірки в бортах корабля - це джерела корупції, головне - закрити їх", - сказав Луценко.

Він повідомив, що завдяки арештам корупціонерів до бюджету повернули 125 млрд грн.

На думку генпрокурора, генерувати корупційні ризики продовжують держпідприємства, митниця і рейдерство.

Водночас він уточнив, що за останні роки правоохоронними органами були перекриті кілька інших джерел корупції. До них Луценко відніс несправедливу процедуру держзакупівель, фірми-прокладки і спільні підприємства в "Нафтогазі", а також "тіньовий" доступ до ліцензій на видобуток нафти, газу, бурштину, піску.

За словами глави ГПУ, ці три галузі були реформовані, і отже, можливості для поширення корупції в Україні скоротилися.

Раніше, Юрій Луценко заявив, що вважає себе достатньо професійним і ефективним Генпрокурором.

Натомість, президент Володимир Зеленський повідомив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.