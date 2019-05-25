Луценко: за три роки в Україні винесли майже три тисячі вироків корупціонерам
Луценко порівняв Україну з кораблем, а корупцію з дірками в ньому, повідомляє LB.ua.
"Я уявляю нашу країну як корабель, який після правління Януковича був затоплений водою і не міг рухатися. Можна поставити помпу і відкачувати воду - це і є арешти корупціонерів. За останні три роки їх було 2876. Але це не означає, що корабель вже звільнений і може рухатися. У нас є колосальні дірки в бортах корабля - це джерела корупції, головне - закрити їх", - сказав Луценко.
Він повідомив, що завдяки арештам корупціонерів до бюджету повернули 125 млрд грн.
На думку генпрокурора, генерувати корупційні ризики продовжують держпідприємства, митниця і рейдерство.
Водночас він уточнив, що за останні роки правоохоронними органами були перекриті кілька інших джерел корупції. До них Луценко відніс несправедливу процедуру держзакупівель, фірми-прокладки і спільні підприємства в "Нафтогазі", а також "тіньовий" доступ до ліцензій на видобуток нафти, газу, бурштину, піску.
За словами глави ГПУ, ці три галузі були реформовані, і отже, можливості для поширення корупції в Україні скоротилися.
Раніше, Юрій Луценко заявив, що вважає себе достатньо професійним і ефективним Генпрокурором.
Натомість, президент Володимир Зеленський повідомив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.
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