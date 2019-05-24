Луценко заявив про "глибоку кризу" НФ і БПП, бо не слухали його порад

На питання, чи актуально для нього йти на вибори Верховної Ради з партією Петра Порошенка, Луценко відповів, що тримає руку на пульсі політичного життя

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що пропонував БПП, "Народному фронту" та іншим партіям об'єднатися в єдину, але цього не сталося і тому наразі ці політсили у "глибокій кризі".

"Два роки тому я пропонував правоцентристам створити єдину партію. Йшлося про об'єднання "Народного фронту", БПП і багатьох інших менших проектів. На жаль, цього не сталося. Тому сьогодні Народний фронт, Удар і БПП у глибокій кризі", - заявив Юрій Луценко в інтерв'ю Liga.net.

За його словами, під час останніх президентських виборів, особливо у другому турі, стало видно, що голосують не лише за Порошенка, а за курс.

На уточнююче питання, хто ж тоді його політичний союзник в майбутньому, генпрокурор зазначив: "А чому ви вирішили, що мені потрібен новий політичний союзник у майбутньому?".

"Я спілкуюся з усіма політиками майданівського табору, можливо, крім Гриценка. Я ще не прийняв остаточного рішення, чи буду брати участь у парламентській кампанії. Але тримаю руку на пульсі політичного життя", - сказав Луценко і додав, що це допомагає в роботі генпрокурора.

Нагадаємо, що Луценко не бачить "моральних і юридичних підстав", аби йти у відставку.

Натомість, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.