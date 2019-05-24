Луценко заявив про "глибоку кризу" НФ і БПП, бо не слухали його порад
"Два роки тому я пропонував правоцентристам створити єдину партію. Йшлося про об'єднання "Народного фронту", БПП і багатьох інших менших проектів. На жаль, цього не сталося. Тому сьогодні Народний фронт, Удар і БПП у глибокій кризі", - заявив Юрій Луценко в інтерв'ю Liga.net.
За його словами, під час останніх президентських виборів, особливо у другому турі, стало видно, що голосують не лише за Порошенка, а за курс.
На уточнююче питання, хто ж тоді його політичний союзник в майбутньому, генпрокурор зазначив: "А чому ви вирішили, що мені потрібен новий політичний союзник у майбутньому?".
"Я спілкуюся з усіма політиками майданівського табору, можливо, крім Гриценка. Я ще не прийняв остаточного рішення, чи буду брати участь у парламентській кампанії. Але тримаю руку на пульсі політичного життя", - сказав Луценко і додав, що це допомагає в роботі генпрокурора.
Нагадаємо, що Луценко не бачить "моральних і юридичних підстав", аби йти у відставку.
Натомість, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент