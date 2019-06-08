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Генпрокурор заявив про свідка у справі Гандзюк, чиї свідчення можуть дати просування по інших фігурантах

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк є свідок, чиї свідчення можуть дати просування по інших фігурантах
Крім того, генпрокурор заявив, що ГПУ завершить досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства Гандзюк Владислава Мангера до кінця цього тижня.
Генпрокурор заявив про свідка у справі Гандзюк, чиї свідчення можуть дати просування по інших фігурантах Фото: president.gov.ua

Про це генпрокурор заявив у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці його прес-секретарки Лариси Сарган у Facebook, йдеться в "Громадське".

"Я від’їжджаю до Служби безпеки України, яка веде слідство, для зустрічі із дуже важливим свідком. Якщо ми отримаємо правдиві покази, у нас може бути просування і по іншим фігурантам цієї справи для того, щоби остаточно зняти усі запитання близьких загиблої", — заявив Луценко.

"До кінця тижня пан Мангер отримає повідомлення про завершення досудового розслідування та почне знайомитися з матеріалами звинувачення, після чого теж піде в суд", - заявив генпрокурор.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура уклала угоду з підозрюваним у організації вбивства Катерини Гандзюк Ігорем Павловським та направила до суду обвинувальний акт. Його більше не вважають ймовірним організатором.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.

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