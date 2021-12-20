CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПредставники туристичної сфери Львівської області вибороли перемогу в чотирьох номінаціях премії Ukraine Tourism Awards 2021.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Львівщина здобула перемогу в чотирьох номінаціях Ukraine Tourism Awards 2021
Фото: facebook.com/VISIT-Ukraine
Про це під час прессбрифінгу повідомив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний, передає кореспондент Укрінформу.
«У п’ятницю в Києві відбувалося вручення головної туристичної премії нашої країни – це Ukraine Tourism Awards 2021. І в чотирьох номінаціях переможцями стали львівські компанії. Зокрема, в номінації «Найкращий природний парк» переміг ННП «Сколівські Бескиди». Відмічу, що вони були одним із учасників проєкту «Експедиція громад», а громада працює в дуже щільний комунікації з профільним управлінням», – зазначив Загайний.
Також посадовець повідомив, що в номінації «Найкращий туристичний комплекс» перемогу здобув львівський об’єкт – «Вежа Ведмежа» у Славській ТГ, «Відкриттям року у готельній сфері» став готель Kyivska Russ Resort Medical & Spa, що в Східниці. Четверта номінація в якій львів’яни здобули перемогу, – це «Найкращий туроператор», яким стала турфірма «Відвідай».
Як повідомляв Укрінформ, Ukraine Tourism Awards 2021 – головна туристична премія України, організована Державним агентством розвитку туризму (ДАРТ) спільно з громадською організацією VISIT Ukraine та Київською туристичною асоціацією.
Захід покликаний звернути увагу на туризм як одну з важливих складових економіки.
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