Львівщина здобула перемогу в чотирьох номінаціях Ukraine Tourism Awards 2021

Представники туристичної сфери Львівської області вибороли перемогу в чотирьох номінаціях премії Ukraine Tourism Awards 2021.

Про це під час прессбрифінгу повідомив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний, передає кореспондент Укрінформу.

«У п’ятницю в Києві відбувалося вручення головної туристичної премії нашої країни – це Ukraine Tourism Awards 2021. І в чотирьох номінаціях переможцями стали львівські компанії. Зокрема, в номінації «Найкращий природний парк» переміг ННП «Сколівські Бескиди». Відмічу, що вони були одним із учасників проєкту «Експедиція громад», а громада працює в дуже щільний комунікації з профільним управлінням», – зазначив Загайний.

Також посадовець повідомив, що в номінації «Найкращий туристичний комплекс» перемогу здобув львівський об’єкт – «Вежа Ведмежа» у Славській ТГ, «Відкриттям року у готельній сфері» став готель Kyivska Russ Resort Medical & Spa, що в Східниці. Четверта номінація в якій львів’яни здобули перемогу, – це «Найкращий туроператор», яким стала турфірма «Відвідай».

Як повідомляв Укрінформ, Ukraine Tourism Awards 2021 – головна туристична премія України, організована Державним агентством розвитку туризму (ДАРТ) спільно з громадською організацією VISIT Ukraine та Київською туристичною асоціацією.

Захід покликаний звернути увагу на туризм як одну з важливих складових економіки.