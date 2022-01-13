Львівська ІТ-компанія виходить на ринок Латинської Америки

Нам важливо не просто розширити географію та стати ближчими до наших партнерів в Північній Америці, але й також перенести на інший континент наш досвід та цінності. А це і активна участь в розвитку локальної ІТ-індустрії, побудова ІТ-спільнот через підтримку освіти, розвиток працівників, впровадження кращих ініціатив соціальної відповідальності, екологічних практик та благодійних проєктів

Найбільша ІТ-компанія України з львівським корінням SoftServe відкриває центри розробки в Мексиці, Колумбії та Чилі.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

Станом на сьогодні в компанії відкрито вже пів сотні вакансій в регіоні. Також цього року, SoftServe планує розпочати співпрацю з низкою технічних університетів у Гвадалахарі, Боготі, Медельїні та Сантьяго.

У планах компанії - найняти 3 тис. працівників у Латинській Америці до кінця 2025 року.

«Нам важливо не просто розширити географію та стати ближчими до наших партнерів в Північній Америці, але й також перенести на інший континент наш досвід та цінності. А це і активна участь в розвитку локальної ІТ-індустрії, побудова ІТ-спільнот через підтримку освіти, розвиток працівників, впровадження кращих ініціатив соціальної відповідальності, екологічних практик та благодійних проєктів», - прокоментував Ярослав Любінець, співзасновник та голова ради директорів SoftServe.

На ринку Мексики, Колумбії та Чилі працюють 500 тис. ІТ-спеціалістів. Регіон має також і географічні переваги, зокрема, близькість до США. Відтак Латинська Америка є привабливою для більшості глобальних гравців технологічного ринку.

Як повідомлялось, SoftServe на сьогодні налічує більше 12 тис. працівників та 41 офіс у 12 країнах. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Найбільш чисельні розробницькі центри компанії розташовані в Україні, проте стрімко розвивається також присутність SoftServe у Польщі та Болгарії.

SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить до переліку найбільших сервісних ІТ-компаній України. Компанія працює над понад 1000 активних проєктів для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС та Азії.