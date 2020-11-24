Львівська міськрада провела перше засідання: створили тимчасову президію та усунули Садового від посади

Депутати від партій «Європейська Солідарність», «Варта» і «Свобода» зранку 24 листопада провели перше засідання Львівської міської ради. Представники «Самопомочі» та «Голосу» відмовилися брати участь у засіданні.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на "Суспільне. Львів".

Загалом у сесійній залі було 34 із 64 обраних депутатів. Головував на сесії очільник Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький, оскільки офіційних результатів виборів мера немає.

Він заявив, що результати виборів до міськради оголосили 2 листопада, а згідно з законом про місцеве самоврядування, упродовж двох тижнів після оголошення результатів потрібно провести першу сесію.

За словами керівника секретаріату Львівської міської ради Юрія Лукашевського, у сесійній залі ще триває ремонт і не встановлена електронна система голосування, також немає крісел. Депутати засідали стоячи та голосували руками.

Як передає Zaxid.net, представники трьох фракцій проголосували за створення тимчасової президії, яка керуватиме сесіями ради та складатиме порядок денний до обрання міського голови. Так, депутати усунули від посади мера Андрія Садового до того, поки він знов не складе присягу.

До складу президії включили Петра Адамика ("ЄС"), Юрія Мартинюка ("Варта") та Любомира Мельничук ("Свобода"), а також Роман Федишин з "Самопомочі" і Віталія Троця з "Голосу", які не прийшли і не склали присяги.

За словами Адамика, президія упродовж 10 днів напрацює порядок денний і скличе нове засідання, щоб продовжити сесію. Водночас Ігор Сліпецький заявив, що ТВК офіційно оголосить результати виборів мера протягом трьох днів і на наступному засіданні міськради новий мер мав би скласти присягу.

Що каже Садовий?

За даними екзит-полів, чинний глава Львова Андрій Садовий перемагає у другому турі виборів, який відбувся 22 листопада, але офіційних результатів виборів ще немає.

Після засідання міськради Садовий на брифінгу заявив, що раніше перше засідання планувалося на 3 грудня: тоді присягу мали скласти і депутати, і новий мер, але ТВК 22 листопада змінила дату і вирішила скликати депутатів на 24 листопада.

"Порушили традицію. У нас у місті завжди першим брав слово капелан - благословляє, потім присягу складав найстарший депутат", - сказав політик.

Садовий також підтвердив, що сесійну залу досі ремонтують, бо очікувалося, що засідання буде 3 грудня. За словами політика, нова сесія припинила його повноваження як чинного міського голови, але "зараз правники вивчають це питання і нададуть роз'яснення".

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