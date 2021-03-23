Ляльки Барбі перетворили на образи відомих українок: від Лесі Українки до Alyona Alyona

Проєкт "Barbie: Пані України" відтворює образи 36 українок, повідомляє "Громадське". Серед образів, які втілили, зокрема є: письменниця Леся Українка, акторка Марія Заньковецька, художниця Соня Делоне, сучасні співачки Руслана, Alyona Alyona, а також волонтерка й політикиня Яна Зінкевич та інші.

Колекція ляльок

Фото: "КуклЬтура"

Як розповідають у "КуклЬтура", вони звернулися до різних лялькових майстрів з усієї України, щоб ті відтворили образи українських діячок.

Образ Лесі Українки (зліва)

Фото: "КуклЬтура"

Також організатори розповіли, що для виставки не створювали нові іграшки. За основу брали звичайних Барбі, яких змінювали так, щоб у них впізнавались образи відомих українок: зокрема змінювали колір волосся, зачіски та макіяж ляльок.

У Києві виставка мала тривати з 16 по 28 березня, однак через те, що у столиці з 21 березня посилили карантин, організатори обіцяють продовжити термін виставки. Згодом колекція ляльок має відправитися на показ в інші міста України.

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