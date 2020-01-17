"Ляпас по обличчю США": Верховний лідер Ірану вперше за вісім років провів п’ятничну молитву в Тегерані Верховний лідер Ірану ще раз нагадав про вбивство іранського генерала, командувача спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані, назвавши його "мучеником"

Верховий лідер Ірану аятола Алі Хаменеї провів п’ятничну молитву в Тегерані - це сталося вперше з 2012 року. На ній він розкритикував США через вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, а також назвав європейські країни «лакеями» Вашингтона.

Фото: Громадське

Як передає CNN, Хаменеї назвав посадовців США "американськими клоунами", а Францію, Німеччину та Велику Британію - "лакеями" Вашингтона, яким не можна довіряти, повідомляє "Громадське". "Якщо ви (американці - ред.) стоїте близько до Ірану, то лише з наміром встромити ножа в груди народу", - сказав він. Верховний лідер Ірану ще раз нагадав про вбивство іранського генерала, командувача спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані, назвавши його "мучеником". Нагадаємо, що

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