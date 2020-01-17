ПОЛІТИКА НОВИНИВерховий лідер Ірану аятола Алі Хаменеї провів п’ятничну молитву в Тегерані - це сталося вперше з 2012 року. На ній він розкритикував США через вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, а також назвав європейські країни «лакеями» Вашингтона.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Ляпас по обличчю США": Верховний лідер Ірану вперше за вісім років провів п’ятничну молитву в Тегерані
Верховний лідер Ірану ще раз нагадав про вбивство іранського генерала, командувача спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані, назвавши його "мучеником"
Фото: Громадське
Як передає CNN, Хаменеї назвав посадовців США "американськими клоунами", а Францію, Німеччину та Велику Британію - "лакеями" Вашингтона, яким не можна довіряти, повідомляє "Громадське".
"Якщо ви (американці - ред.) стоїте близько до Ірану, то лише з наміром встромити ножа в груди народу", - сказав він.
Верховний лідер Ірану ще раз нагадав про вбивство іранського генерала, командувача спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані, назвавши його "мучеником".
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