ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомив про вихід народного депутата Ігоря Мосійчука з його партії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ляшко повідомив про вихід Мосійчука з "Радикальної партії": баба з воза – кобилі легше
"Сьогодні вранці у мене була розмова з Ігорем Мосійчуком. Він заявив мені про те, що він подає заяву про вихід із "Радикальної партії". Я вітаю його з цим рішенням, баба з воза – кобилі легше"
Ігор Мосійчук. Фото: Galka.if.ua
"Я хочу вас поінформувати, що Ігор (Мосійчук – УП) народний депутат України, але в вашій студії сьогодні він не буде представляти "Радикальну партію". Сьогодні вранці у мене була розмова з Ігорем Мосійчуком. Він заявив мені про те, що він подає заяву про вихід із "Радикальної партії". Я вітаю його з цим рішенням, баба з воза – кобилі легше", - сказав Ляшко, повідомляє "Українська правда".
Нагадаємо, що народного депутат від "Радикальної партії Ляшка" Ігоря Мосійчука правоохоронці склали адміністративний протокол за агітацію у день виборів.
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24 05 2019 20:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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