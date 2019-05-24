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Ляшко повідомив про вихід Мосійчука з "Радикальної партії": баба з воза – кобилі легше

"Сьогодні вранці у мене була розмова з Ігорем Мосійчуком. Він заявив мені про те, що він подає заяву про вихід із "Радикальної партії". Я вітаю його з цим рішенням, баба з воза – кобилі легше"
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомив про вихід народного депутата Ігоря Мосійчука з його партії.
Ляшко повідомив про вихід Мосійчука з "Радикальної партії": баба з воза – кобилі легше Ігор Мосійчук. Фото: Galka.if.ua

"Я хочу вас поінформувати, що Ігор (Мосійчук – УП) народний депутат України, але в вашій студії сьогодні він не буде представляти "Радикальну партію". Сьогодні вранці у мене була розмова з Ігорем Мосійчуком. Він заявив мені про те, що він подає заяву про вихід із "Радикальної партії". Я вітаю його з цим рішенням, баба з воза – кобилі легше", - сказав Ляшко, повідомляє "Українська правда".

Нагадаємо, що народного депутат від "Радикальної партії Ляшка" Ігоря Мосійчука правоохоронці склали адміністративний протокол за агітацію у день виборів.

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24 05 2019 20:16
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