Ляшко повідомив про вихід Мосійчука з "Радикальної партії": баба з воза – кобилі легше

"Сьогодні вранці у мене була розмова з Ігорем Мосійчуком. Він заявив мені про те, що він подає заяву про вихід із "Радикальної партії". Я вітаю його з цим рішенням, баба з воза – кобилі легше"

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомив про вихід народного депутата Ігоря Мосійчука з його партії.

"Я хочу вас поінформувати, що Ігор (Мосійчук – УП) народний депутат України, але в вашій студії сьогодні він не буде представляти "Радикальну партію". Сьогодні вранці у мене була розмова з Ігорем Мосійчуком. Він заявив мені про те, що він подає заяву про вихід із "Радикальної партії". Я вітаю його з цим рішенням, баба з воза – кобилі легше", - сказав Ляшко, повідомляє "Українська правда".

Нагадаємо, що народного депутат від "Радикальної партії Ляшка" Ігоря Мосійчука правоохоронці склали адміністративний протокол за агітацію у день виборів.