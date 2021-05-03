Ляшко пояснив, у яких випадках дозволено щеплювати людей від COVID-19 не зі списку
"Якщо вакцина буде не використана, вона підлягає утилізації. Для того, щоб ці дози, які можуть залишитись, не пропали і не були утилізовані, внесені зміни до дорожньої карти", - сказав головний санітарний лікар, зазначає "РБК-Україна".
Таким чином, з метою раціонального використання залишкових доз дозволяється запрошувати до вакцинації людей, які були не в першому етапі проведення вакцинації проти COVID у разі якщо:
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була зафіксована відмова від вакцинації тих людей, яким заплановано мали зробити щеплення і заради яких був відкритий десятидозний флакон.
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коли кількість людей, що вакцинується в день мобільної бригади була не кратна десяти і залишалися пару доз препарату.
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людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипокази для вакцинації. В таких випадках вакцинація не проводиться.
Нагадаємо, що 5 березня в Україні зафіксовано 10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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