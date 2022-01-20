НОВИНИВ Україні розпочався спалах коронавірусу, найскладніша ситуація - в західних областях України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ляшко: В Україні почався спалах коронавірусу, епіцентр - у західних областях
Фото: РБК-УКРАЇНА
Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Вчора зафіксовано новий світовий рекорд добових випадків COVID-19 - 3 млн 517 тис. випадків. Майже половина цих випадків - у європейських країнах. В Україні за вчора вже також зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це свідчить, що в Україні розпочався спалах. Епіцентр спалаху - західна Україна. Найбільш ускладнена епідситуація - в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Наприкінці грудня та на початку січня в нас було за тиждень по 30 тис. випадків. Цього тижня вже за два дні - 30 тисяч випадків”, - розповів Ляшко.
Також він додав, що штам коронавірусу Омікрон підтвердили ще у двох областях — Івано-Франківській та Херсонській. Таким чином, за його словами, загалом підтвердили штам Омікрон у 10 областях: Івано-Франківській, Херсонській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській та місті Київ.
Як повідомляв Укрінформ, за час пандемії в Україні підтверджено 3 799 382 випадки коронавірусу, одужали 3 571 782 особи, померло 98 843 людини.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 01 2022 12:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франції запроваджують "вакцинну перепустку"
- ФОТО Без масок і дотримання дистанції: у столиці мітингували антивакцинатори
- ВІДЕО У "Дії" з'явився дитячий ковід-сертифікат
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles