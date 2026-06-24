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Лише ​1% українців вважають, що слід погодитися з Польщею в питаннях про УПА – опитування

24 червня 2026, 12:56
Лише ​1% українців вважають, що слід погодитися з Польщею в питаннях про УПА – опитування
Більшість українців хочуть конструктивної взаємодії з Польщею.
Абсолютна більшість українців (90%) хочуть конструктивної взаємодії з Польщею. 
 
Про це свідчать результати опитування, оприлюднені Київським міжнародним інститутом соціології.
 
Зокрема, 57% опитаних вважають, що кожна нація може мати своїх героїв, а іншим народам не варто втручатися і історичні питання. Ще 33% розраховують, що через спільні комісії істориків, а не політиків, можна досягти консенсусного погляду. Лише 1% респондентів очікують, що Україна має підкоритися вимогам Польщі. 
Під час опитування  ставилося запитання "У Польщі та України є суперечки з питань історії. Який підхід Ви підтримуєте найбільше?". Пропонувалося чотири відповіді на вибір. Дві з цих відповідей є конфронтаційними, тобто не передбачають консенсус і означають, що одна з націй має поступитися:
 
  • "Україна має виконати всі вимоги Польщі і загалом дотримуватися польського погляду на взаємну історію" – тобто фактичне підкорення української історичної політики польським вимогам і втрата Україною суб’єктності в питаннях власної історії;
  • "Польща має змінити свою позицію і почати дотримуватися українського погляду на взаємну історію" – у цьому випадку, навпаки, очікується, що Польща буде позбавлена суб’єктності в історичних питаннях.
 
Наступні два варіанти є конструктивними і відображають романтичний погляд чи суто прагматичний погляд:
 
  • "Обидві країни мають прагнути створити спільний погляд на взаємну історію через взаємні компроміси і через спільні комісії істориків, а не політиків" – романтичне очікування, що через деполітизацію та роботу фахівців-істориків можна виробити консенсус і спільний погляд на події;
  • "Кожна країна може мати власний погляд на історію і не повинна втручатися в те, як інша країна її бачить" – прагматичний підхід, який відображає справедливе розуміння, що кожна нація може мати своїх героїв і що інші нації не мають втручатися в ці питання.
 
За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, результати опитування свідчать, що українське суспільство конструктивно підходить до питань історичних суперечок із Польщею. Водночас майже всі українці проти нав’язування Україні польського погляду на спільну історію.

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

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