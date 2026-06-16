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Лише 8,8% українців склали тест, який дозволяє працювати лікарем у Польщі з іноземним дипломом

16 червня 2026, 16:35
Лише 8,8% українців склали тест, який дозволяє працювати лікарем у Польщі з іноземним дипломом
Фото: PAP
Жоден росіянин не склав.
8,8% українців, 31,5% білорусів та 7% поляків успішно склали медичний верифікаційний іспит, який дозволяє працювати у Польщі лікарям, що отримали диплом за межами Європейського Союзу.
 
Про це пише Rzeczpospolita.
 
Як зазначається, у першій хвилі медичного верифікаційного іспиту, який цьогоріч проходив 26 травня, взяли участь 92 лікарі з білорусі, 89 з України та 28 з Польщі, з них 28 білорусів, 12 українців і 2 поляки склали цей іспит успішно. Серед учасників були й громадяни інших країн, зокрема, і 4 росіянина, жоден з яких не склав. У коментарі медіа координатор відділу освіти Центрального центру досліджень Даміан Патецький розповів, що у Польщі так звана "Прусська модель" щодо освіти лікарів, яка передбачає суворість і точність певних вимог без права на суб’єктивність.
 
"Принцип полягає в тому, що лікар-спеціаліст – це людина, яка працює самостійно, володіє широкими знаннями й здатна навчати інших лікарів. Вона повинна відповідати певному рівню знань і навичок, який потім вдосконалює протягом усього професійного життя", – каже він
 
Патецький також сказав, що в порівнянні з Польщею, в Україні діє більш "пострадянська" система підготовки лікарів. Польський медичний верифікаційний іспит складається з двохсот тестових питань з одним варіантом вибору, а для його складання потрібно набрати не менше 60% очок. З моменту заснування тесту у 2021 році українці складали його 1928 разів, і лише 165 – склали (8,5%). Середній бал українських лікарів цього року – 99 балів.

 

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