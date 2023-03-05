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ПОЛІТИКА

Лише путін може вийти з глухого кута у відносинах між росією та Україною – Олаф Шольц

05 березня 2023, 19:20
Лише путін може вийти з глухого кута у відносинах між росією та Україною – Олаф Шольц
Фото: ua.news
Олаф Шольц дав зрозуміти, що Захід не втратив рішучості боротися з російською агресією.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відповідальність за припинення війни в Україні залишається на президенті росії владіміру путіні.

Про це повідомляє Politico.

"На мій погляд, необхідно, щоб путін розумів, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів", - сказав він в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю на CNN у програмі "Fareed Zakaria GPS".

Німецький лідер визнав, що річна російсько-українська війна зайшла в глухий кут, який завдає величезної шкоди Україні. Але він сказав, що не буде змушувати українців йти на незручні компроміси.

"Без українців не буде рішень", - сказав Шольц, зазначивши, що путін явно неправильно оцінив силу України, а також єдність усіх друзів України у протистоянні російському вторгненню.

"Дуже важко судити про те, що буде далі в Україні, але є дещо абсолютно зрозуміле: ми продовжуватимемо підтримувати Україну фінансовою, гуманітарною допомогою, а також зброєю", - сказав він.

Шольц також добре відгукнувся про президента США Джо Байдена та його лідерство під час поточної міжнародної кризи.

"Він дуже поінформований про міжнародні відносини. Я думаю, що він один із найкваліфікованіших президентів, який знає, як йдуть справи у світі, що важливо в часи, які стають все більш небезпечними", - сказав Шольц.

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися у Вашингтоні 3 березня. Вони підтвердили намір карати росію за війну в Україні стільки, скільки буде потрібно.

США 3 березня також офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 400 млн доларів, до якого увійдуть боєприпаси до HIMARS, гаубиць і Bradley та інше обладнання.

війнаПутінШольц

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