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ПОЛІТИКА

Лише Україна вирішуватиме, коли починати переговори з рф – глава Міноборони Британії

18 грудня 2024, 21:02
Лише Україна вирішуватиме, коли починати переговори з рф – глава Міноборони Британії
Фото: з вільного доступу
"В той час, як ви воюєте, ми стоятимемо поруч".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що саме Україна має вирішувати, коли сідати за стіл переговорів з рф.

Про це повідомляє Укрінформ.

Політика попросили прокоментувати, и здатна нова адміністрація США при Дональді Трампі закінчити війну в Україні.

"Саме українці зараз воюють, і саме українцям вирішувати, коли починати переговори", – сказав очільник оборонного відомства.

За його словами, для Великої Британії є обов’язком підтримувати Україну в її боротьбі, і висловив упевненість, що саме так і відбуватиметься й надалі.

"Лондон стоятиме з Києвом в той час, як ви воюєте, ми стоятимемо поруч з Україною в той час, як триватимуть перемовини, і головне – це те, що якщо бої припиняться, наша підтримка продовжиться", – сказав Гілі.

Мінстр підкреслив, що зараз Британія посилює військову допомогу Україні новим пакетом допомоги, "в який входять морські безпілотники, засоби протиповітряної оборони та артилерія".

Нагадаємо, Велика Британія виділила екстрену підтримку в розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти Україні відновити енергетичну мережу. Країна також вводить нові санкції проти рф, зокрема, у підсанкційний список потрапили 20 суден її тіньового флоту.

війнаБританіяпереговори з рф

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