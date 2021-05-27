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Лист про "бомбу" на Ryanair прийшов пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська

Мінтранспорту Білорусі опублікувало запис розмови між екіпажем літака і диспетчерами, який має підтвердити офіційну версію Мінська
Лист про нібито бомбу на борту рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса, який використали як привід для посадки літака у Мінську, надійшов на електронну скриньку аеропорту вже після того, як білоруські диспетчери повідомили пілотам про замінування.
Лист про "бомбу" на Ryanair прийшов пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська Фото: УНІАН

нформація про це опинилася у розпорядженні розслідувального центру "Досьє",  німецького SPIEGEL та The Daily Beast, пише "Європейська правда".

Мінтранспорту Білорусі опублікувало запис розмови між екіпажем літака і диспетчерами, який має підтвердити офіційну версію Мінська. 

Проте "злита" інформація про лист з повідомленням про замінування свідчить, що він надійшов на скриньку аеропорту Мінська лише о 12:57 - майже через пів години після того, як диспетчери повідомили про нього пілотам рейсу, і о 12:47 літак вже змінив курс на Мінськ.

Втім, на електронній пошті адміністрації "Литовських аеропортів" лист з’явився раніше - о 12:25.

Лист надійшов зі скриньки "[email protected]". Журналісти звертають увагу, що організація ХАМАС, за представника якої видає себе відправник листа, заперечила свою причетність до інциденту, а привід, який використали для вимоги - припинення вогню між Ізраїлем та Палестиною - на той момент вже був неактуальним, тому що про нього встигли домовитися раніше. 

Скріншот листа, "Досьє"

О 12:30 рейс увійшов в повітряний простір Білорусі, після чого о 12:33 диспетчери повідомили пілотам, що лист надійшов "одразу у декілька аеропортів". 

Як з’ясував центр "Досье", на той час листа отримали тільки "Литовські аеропорти". Грецьке управління цивільної авіації заявило, що в Афінах такого повідомлення не отримували.

Літак змінив курс на Мінськ о 12:47. 

Як з’ясували журналісти, копія листа від "Ахмеда Юрланова" надійшла на пошту Національного аеропорту Мінська ([email protected]) аж о 12:57 за білоруським часом - тобто майже за пів години після слів диспетчерів, що в Мінську отримали такого листа.

Нагадаємо, що літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, через повідомлення про нібито замінування посадили в аеропорту Мінська. На борту літака був колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

 

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27 05 2021 12:57
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