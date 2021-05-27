Лист про "бомбу" на Ryanair прийшов пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська
нформація про це опинилася у розпорядженні розслідувального центру "Досьє", німецького SPIEGEL та The Daily Beast, пише "Європейська правда".
Мінтранспорту Білорусі опублікувало запис розмови між екіпажем літака і диспетчерами, який має підтвердити офіційну версію Мінська.
Проте "злита" інформація про лист з повідомленням про замінування свідчить, що він надійшов на скриньку аеропорту Мінська лише о 12:57 - майже через пів години після того, як диспетчери повідомили про нього пілотам рейсу, і о 12:47 літак вже змінив курс на Мінськ.
Втім, на електронній пошті адміністрації "Литовських аеропортів" лист з’явився раніше - о 12:25.
Лист надійшов зі скриньки "[email protected]". Журналісти звертають увагу, що організація ХАМАС, за представника якої видає себе відправник листа, заперечила свою причетність до інциденту, а привід, який використали для вимоги - припинення вогню між Ізраїлем та Палестиною - на той момент вже був неактуальним, тому що про нього встигли домовитися раніше.
Скріншот листа, "Досьє"
О 12:30 рейс увійшов в повітряний простір Білорусі, після чого о 12:33 диспетчери повідомили пілотам, що лист надійшов "одразу у декілька аеропортів".
Як з’ясував центр "Досье", на той час листа отримали тільки "Литовські аеропорти". Грецьке управління цивільної авіації заявило, що в Афінах такого повідомлення не отримували.
Літак змінив курс на Мінськ о 12:47.
Як з’ясували журналісти, копія листа від "Ахмеда Юрланова" надійшла на пошту Національного аеропорту Мінська ([email protected]) аж о 12:57 за білоруським часом - тобто майже за пів години після слів диспетчерів, що в Мінську отримали такого листа.
Нагадаємо, що літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, через повідомлення про нібито замінування посадили в аеропорту Мінська. На борту літака був колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі