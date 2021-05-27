Лист про "бомбу" на Ryanair прийшов пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська

Мінтранспорту Білорусі опублікувало запис розмови між екіпажем літака і диспетчерами, який має підтвердити офіційну версію Мінська

Лист про нібито бомбу на борту рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса, який використали як привід для посадки літака у Мінську, надійшов на електронну скриньку аеропорту вже після того, як білоруські диспетчери повідомили пілотам про замінування.

нформація про це опинилася у розпорядженні розслідувального центру "Досьє", німецького SPIEGEL та The Daily Beast, пише "Європейська правда".

Мінтранспорту Білорусі опублікувало запис розмови між екіпажем літака і диспетчерами, який має підтвердити офіційну версію Мінська.

Проте "злита" інформація про лист з повідомленням про замінування свідчить, що він надійшов на скриньку аеропорту Мінська лише о 12:57 - майже через пів години після того, як диспетчери повідомили про нього пілотам рейсу, і о 12:47 літак вже змінив курс на Мінськ.

Втім, на електронній пошті адміністрації "Литовських аеропортів" лист з’явився раніше - о 12:25.

Лист надійшов зі скриньки "[email protected]". Журналісти звертають увагу, що організація ХАМАС, за представника якої видає себе відправник листа, заперечила свою причетність до інциденту, а привід, який використали для вимоги - припинення вогню між Ізраїлем та Палестиною - на той момент вже був неактуальним, тому що про нього встигли домовитися раніше.