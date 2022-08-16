Литовська компанія надішле Україні 20 тис. спецтелефонів та має наміри додатково зібрати 1 млрд євро допомоги

Офіційно про старт проєкту буде оголошено в Загребі на конференції 24 серпня. Це символічно, бо це День Незалежності України

Компанія DADEX готується передати Україні 20 тисяч спеціальних телефонів, які заряджаються від сонячної енергії, та зібрати близько 1 млрд євро дітям та тим, хто постраждав від військових дій.

Про це сказав бренд-менеджер компанії DADEX Кресімір Мостарчич в межах презентації проєкту "Фенікс" – ініціативи зі збору коштів для відбудови України, повідомляє Укрінформ.

"Спочатку компанія DADEX вирішила робити донації - фінансову допомогу українським компаніям. Ми збирали гроші на спеціальний автомобіль для складного транспортування. Також ми хочемо презентувати 20 тисяч спеціальних телефонів, які заряджаються від сонячної енергії. Ці телефони будуть корисними там, де немає електропостачання. В кінці вересня ми почнемо їх постачати. Звісно, ми не зупинимось тільки на цій допомозі", - сказав Мостарчич.

Він зазначив, що в межах проєкту «Фенікс» компанія планує залучити для України мільярд євро. Ці кошти будуть направлені дітям та тим, хто постраждав від військових дій.

"Офіційно про старт проєкту буде оголошено в Загребі на конференції 24 серпня. Це символічно, бо це День Незалежності України", - зауважив Мостарчич.

Також на підтримку України заплановані і благодійні концерти за участю топзірок світового шоу-бізнесу. Є намір залучити: Еда Ширана, Ріту Ору, Манескіна, Андеру Бочеллі, Kings of Leon, Shade, Маріо Біонді та багатьох інших. Попередня домовленість з багатьма уже є. Звичайно ж, запрошуватися будуть і українські артисти. Місце проведення концертів: Arena Zagreb. Всі зібрані гроші будуть передані Україні.

DADEX - це литовська компанія, заснована як біржова компанія. Компанія організована та структурована як основний механізм з дочірніми компаніями в Європі, США та Азії та має місію створити проєкт Fenix, щоб допомогти уряду України зібрати капітал для відновлення країни.