Литовські дрони для України, які мали поставити ще до кінця 2024 року, досі на складах у Литві

Одна з компаній поставила безпілотники на склади у жовтні та листопаді, але вони досі не прибули в Україну.

Литовські безпілотники, які мали бути відправлені в Україну ще до кінця 2024 року, досі перебувають на армійських складах. Литовські політики кажуть, що в затримці винна бюрократія.

Про це повідомило видання LRT.

Журналісти зазначають, що виробники здивовані цим. Вони кажуть, що через те, що безпілотники ще досі не було передано, Україна зазнає втрат. Водночас у Міністерстві оборони Литви відповіли, що вносять зміни, і незабаром безпілотники мають надійти в Україну.

Як розповів голова RSI Europe Томаш Мілашаускас, його компанія поставила безпілотники на склади у жовтні та листопаді, але вони досі не прибули в Україну. Компанія також ще не отримала запрошення навчати українців користуватися безпілотниками. Деякі інші компанії також підтвердили, що не мають інформації про те, що безпілотники були відправлені в Україну.

Колишній міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас каже, що затримки пов'язані з бюрократичною тяганиною. За його підрахунками, необхідно зробити 6 кроків для того, щоб доставити товар до кінцевого пункту призначення.

"Бюрократія така, що є склади, Агентство оборонних ресурсів має формально передати армії, уряд має прийняти рішення про передачу Україні, а потім це має бути відправлено в Україну. Це означає, що ви повинні пройти кожен крок якомога швидше", – розповів Кащюнас.