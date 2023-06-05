Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Києву

Йдеться про мільйони снарядів та антидрони.

На найближчому засіданні у форматі "Рамштайн", за словами голови міноборони Литви, стануть відомими подробиці нового пакету військової допомоги, який посилить фронт України.

Про це міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у своєму Twitter.

Голова оборонного відомства поділився інформацією, що новий пакет військової допомоги включатиме запаси снарядів для українських захисників, а також антидрони. Подробиці він пообіцяв розкрити на новому засіданні у форматі "Рамштайн".

"Литва готує нову партію підтримки для України. Мільйони одиниць боєприпасів, антидрони... За два тижні, після зустрічі у форматі "Рамштайн", ми оголосимо більше інформації про підтримку бойових дій в України", — написав міністр.