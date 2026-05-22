Литва додала до чорних списків Шенгенської зони ще майже 600 російських солдатів

22 травня 2026, 14:55
Фото: news.mail.ru
Заборона на в'їзд фізичних осіб до Литви діятиме протягом десяти років, а до країн Шенгенської зони – п'яти років.
Литва додала до чорних списків Шенгенської зони ще майже 600 російських солдатів.
 
Про це пише LRT із посиланням на заяву Міграційного департаменту Литви.
 
Заборона на в'їзд фізичних осіб до Литви діятиме протягом десяти років, а до країн Шенгенської зони – п'яти років, але її можна продовжити, коли наближається кінець терміну дії. Ще в березні Литва додала до "чорного списку" 268 громадян росії, які брали участь у прямих бойових діях проти України. Це означає, що загальна кількість осіб, проти яких застосовані санкції, наразі становить майже 900.
 
Згідно з чинною процедурою, що діє в Литві, заяви від громадян росії та білорусі як на національні, так і на шенгенські візи більше не приймаються, за винятком випадків, коли Міністерство закордонних справ Литви виступає посередником у розгляді заяви.
 
Естонія на початку цього року закликала країни ЄС запровадити скоординовану заборону на шенгенські візи для росіян. У березні спільний лист, адресований Європейській Комісії та Європейській Раді, підписаний главами держав та урядів Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії, містить заклик до конкретних рішень, які можна було б впровадити на рівні ЄС.
 
Естонія стала першою країною ЄС, яка додала до Шенгенських списків понад тисячу імен російських бойовиків проти України.

 

