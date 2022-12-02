CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛитва готова прийняти біженців з України у разі вторгнення Росії. Таку заяву зробила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва готова прийняти українців у разі вторгнення Росії, - прем'єр
Хоча ми не розглядаємо це (вторгнення РФ в Україну, - ред,) як центральний сценарій, тому що ми все ще сподіваємося, що в цій ситуації візьмуть гору дипломатичне рішення і здоровий глузд. Уряд вітатиме людей, які рятуються від війни
Фото: news.mail.ru
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
За її словами, країна все ще сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту, але готова прийняти українців у разі необхідності.
"Хоча ми не розглядаємо це (вторгнення РФ в Україну, - ред,) як центральний сценарій, тому що ми все ще сподіваємося, що в цій ситуації візьмуть гору дипломатичне рішення і здоровий глузд. Уряд вітатиме людей, які рятуються від війни", - сказала вона.
Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте також підтвердила готовність країни зустріти українських біженців.
"Було б складно говорити про конкретні цифри, але ми моделюємо різні сценарії і ситуації... Ми розуміємо, що так чи інакше, наша держава повинна бути готова, будь то 3 тисячі або понад 30 тисяч осіб", - сказала Білотайте.
Вона уточнила, що Міністерство внутрішніх справ Литви розіслало в муніципалітети запити про те, де вони можуть розмістити біженців і як вони можуть надати їм різні послуги й допомогу. До підготовчих робіт залучені також неурядові організації.
Нагадаємо, що Естонія також погодилася прийняти українських біженців у разі вторгнення Росії. Країна готова прийняти близько 2 тисяч осіб.
Раніше повідомлялося, що українців готові прийняти і в Польщі.
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12 02 2022 14:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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