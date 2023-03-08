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Литва може ухвалити окремий закон про візові обмеження для росіян і білорусів

08 березня 2023, 21:16
Литва може ухвалити окремий закон про візові обмеження для росіян і білорусів
Фото: Getty Images
Сьогодні Уряд Литви запропонував ухвалити окремий закон із закріпленими обмеженнями щодо громадян росії та білорусі.

Через повномасштабну війну проти України на сьогодні вони діють у межах указу про надзвичайний стан.

Про це повідомляє агенція BNS.

В Литві діє надзвичайний стан вже два роки, з моменту міграційної кризи на кордоні з білоруссю.

Указ про надзвичайний стан передбачає більш жорсткі процедури видачі всіх документів росіянам і білорусам, заяви на отримання цих документів не приймаються.

Указ забороняє в'їзд до Литви громадянам росії. Винятки стосуються дипломатів, дисидентів, працівників транспортних компаній, членів сімей громадян ЄС і також росіян із дозволом на проживання чи довгостроковими національними візами країн Шенгену.

Надзвичайний стан у Литві діє до 16 березня.

Якщо Сейм ухвалить окремий закон щодо мігрантів, то указ перестане діяти. 

І тоді результаті санкції проти громадян росії і білорусі втратять чинність і потребуватимуть окремого запровадження.

Заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене повідомила: “метою ініціативи є створення національного режиму санкцій. Він не поширюватиметься на юридичних осіб, оскільки рішення про економічні санкції ухвалюються на рівні ЄС”.

Уряд Литви звернувся до парламенту країни з проханням розглянути це питання в терміновому порядку.

РосіяБілорусьЛитваобмеженняв'їзд

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