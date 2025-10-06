Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Литва не скасовуватиме санкції проти рф та білорусі до повного відновлення цілісності України

06 жовтня 2025, 16:52
Литва не скасовуватиме санкції проти рф та білорусі до повного відновлення цілісності України
Фото: з вільного доступу
Обмеження діятимуть допоки Україна отримає справедливість - відновлення територій, компенсацію збитків і покарання винних у збройній агресії.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що Вільнюс не планує послаблювати або скасовувати санкції проти росії та білорусі до повного відновлення територіальної цілісності України та компенсації усіх збитків, завданих російською агресією.

Про це вона повідомила під час спільного брифінгу з виконувачкою обов’язків прем’єр-міністерки України Юлією Свириденко в Києві, передає Укрінформ, посилаючись на "Європейську правду".

"Наші санкції проти росії та її союзника Білорусі залишатимуться в силі, доки не буде відновлено територіальну цілісність України і не буде відшкодовано збитки, завдані війною," - наголосила Ругінене.

Вона також підкреслила, що агресори мають понести відповідальність за скоєне, тому Литва підтримує створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії, функціонування Реєстру завданих збитків, а також пропозицію Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів на користь України.

"Кінцева мета це повне відшкодування всіх збитків, завданих Україні," — додала прем’єрка.

Раніше ми писали, що нова прем’єрка Литви здійснила свій перший закордонний візит до Києва

 

РосіяБілорусьЛитвасанкції

