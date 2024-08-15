Майже 2,5 роки литовська митниця не співпрацювала і не обмінюється інформацією з митними службами рф та бр.

Литовське Міністерство фінансів пропонує розірвати підписані майже 20 років тому угоди про митне співробітництво з росією та білоруссю.

Про це пише LRT у четвер, 15 серпня.

Уряд Литви підготував відповідні проєкти постанов.

В міністерстві доповіли, що від початку широкомасштабної агресії пф проти України, литовська митниця не співпрацювала і не обмінюється інформацією з митними службами росії і білорусі.

Але особи, які мають торговельні відносини з цими країнами, надають митницям і судам документи, видані митними органами цих країн, як доказ законності торгівлі та дотримання міжнародних санкцій.

Угоду з білоруссю про співпрацю в боротьбі з порушеннями митного законодавства було підписано в липні 1996 року у Вільнюсі, а угоду з росією про співробітництво та взаємну допомогу в галузі митної діяльності - в лютому 1995 року в москві.

Денонсацію договору з рб, який було ратифіковано у вересні 2000 року, ще має схвалити президент та Сейм.