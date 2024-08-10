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ПОЛІТИКА

Литва планує зміни в прийомі на держслужбу через випадок з працівницею з російським паспортом

10 серпня 2024, 20:26
Литва планує зміни в прийомі на держслужбу через випадок з працівницею з російським паспортом
Фото: news.mail.ru
Це питання постало після звільнення працівниці Департаменту міграції Литви, яка приховала наявність російського паспорта.

У Литві Служба державного управління та Міністерство внутрішніх справ обговорять питання удосконалення порядку прийому на роботу державних службовців.

Про це повідомляє Delfi.

Це питання постало після звільнення працівниці Департаменту міграції Литви, яка приховала наявність російського паспорта.

Зокрема, розглядається пропозиція того, щоб зобов'язати кандидатів повністю інформувати про те, громадянами яких країн вони є.

"Пропозиція нам підходить, тому далі з МВС обговоримо комплексний механізм здійснення цієї пропозиції", – сказали представники служби.

Минулого тижня Департамент міграції повідомив про звільнення працівниці, яка приховала наявність російського громадянства. Жінку також позбавили литовського громадянства.

За даними установи, у департаменті жінка керівну позицію не обіймала, працювала трохи більше ніж рік, чинних стягнень на її рахунку не було.

 За те, що вона не повідомила про те, що отримала громадянство іншої країни, розпочато розслідування, їй загрожує штраф у розмірі 300-850 євро.

Голова Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте звернула увагу на те, що подібна ситуація може виникнути в будь-якій установі або в будь-якій організації в Литві.

Литвапаспорт рф

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