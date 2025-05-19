Литва судитиметься з білоруссю у Гаазі через міграційну кризу на кордоні

Литва подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти білорусі, у звинуваченні організації режимом лукашенка в організації міграційної кризи, що є порушенням норм міжнародного права.

Як повідомляє МЗС Литви, справа стосується порушення зобов'язань держав щодо Протоколу ООН проти незаконного ввезення мігрантів суходолом, морем і повітрям.

"З 2021 року Литва стикається з безпрецедентним зростанням потоку нелегальних мігрантів із білорусі. Про участь Мінська свідчить той факт, що білоруські держпідприємства збільшили кількість авіарейсів з країн Близького Сходу та інших регіонів, організували видачу віз та розміщення мігрантів, що прибувають. Крім того, після прибуття до білорусі багато мігрантів було переведено до литовського кордону білоруськими силами безпеки і змушено перетинати його нелегально — часто в небезпечних та загрозливих для життя умовах", — ідеться у заяві МЗС.

За даними МЗС, прикордонні служби білорусі, незважаючи на неодноразові прохання про співпрацю, відмовилися взаємодіяти з литовськими відомствами з метою припинення незаконних перетинів кордону.

"Литва розглядає ці дії як навмисну спробу білоруського режиму використати міграцію як засіб політичного тиску на Литву та Європейський Союз — у відповідь на їх підтримку білоруської демократії та санкції за порушення прав людини", — наголошується в повідомленні.