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Литва судитиметься з білоруссю у Гаазі через міграційну кризу на кордоні

19 травня 2025, 16:35
Литва судитиметься з білоруссю у Гаазі через міграційну кризу на кордоні
Фото: news.mail.ru
МЗС Литви звинувачує режим лукашенка в організації міграційної кризи.
Литва подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти білорусі, у звинуваченні організації режимом лукашенка в організації міграційної кризи, що є порушенням норм міжнародного права.
 
Про це повідомляє литовський мовник LRT.
 
Як повідомляє МЗС Литви, справа стосується порушення зобов'язань держав щодо Протоколу ООН проти незаконного ввезення мігрантів суходолом, морем і повітрям.
 
"З 2021 року Литва стикається з безпрецедентним зростанням потоку нелегальних мігрантів із білорусі. Про участь Мінська свідчить той факт, що білоруські держпідприємства збільшили кількість авіарейсів з країн Близького Сходу та інших регіонів, організували видачу віз та розміщення мігрантів, що прибувають. Крім того, після прибуття до білорусі багато мігрантів було переведено до литовського кордону білоруськими силами безпеки і змушено перетинати його нелегально — часто в небезпечних та загрозливих для життя умовах", — ідеться у заяві МЗС.
 
За даними МЗС, прикордонні служби білорусі, незважаючи на неодноразові прохання про співпрацю, відмовилися взаємодіяти з литовськими відомствами з метою припинення незаконних перетинів кордону.
 
"Литва розглядає ці дії як навмисну спробу білоруського режиму використати міграцію як засіб політичного тиску на Литву та Європейський Союз —  у відповідь на їх підтримку білоруської демократії та санкції за порушення прав людини", —  наголошується в повідомленні.
 
За даними МЗС, незважаючи на інтенсивні двосторонні переговори, суперечка про порушення Протоколу не була врегульована, тому Литва у понеділок звернулася до Міжнародного суду ООН, вимагаючи притягнення білорусі до відповідальності відповідно до міжнародного права.
 
Литва вимагає повну компенсацію завданих збитків, включаючи витрати на будівництво стіни, а також гарантії того, що дії, що суперечать міжнародному праву, не повторяться.
 
За даними Служби охорони державного кордону Литви, з початку міграційної кризи литовські прикордонники запобігли 23,6 тис. випадків нелегального проникнення іноземців до країни білорусі. Одні й ті самі особи неодноразово намагаються незаконно перетнути кордон.
 
Минулого року Литва першою звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розпочати розслідування злочинів проти людяності, скоєних режимом лукашенка: насильницьку депортацію та переслідування окремих осіб.

 

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