Литва та Естонія під тиском Трампа погодилися витрачати 5% ВВП на оборону – FT

Водночас у Європі турбуються про те, як оплатити збільшені витрати на оборону і чи погодяться з цим громадяни.

Литва та Естонія стали першими країнами НАТО, які погодилися на вимогу президента США Дональда Трампа і пообіцяли витрачати понад 5 відсотків свого ВВП на оборону.

Про це пише Financial Times.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис, заявив, що його країна витрачатиме на оборону від 5 до 6 відсотків свого ВВП з наступного року і принаймні до 2030 року. Це приблизно вдвічі більше за нинішній рівень.

"Звичайно, тиск є, і це гарний і конструктивний тиск з боку нашого стратегічного і найбільшого союзника в НАТО. Ми не можемо ігнорувати ці сигнали. Але це не єдина причина. Для нас вкрай важливо мати реальні можливості для ведення бойових дій", - сказав він.