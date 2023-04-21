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Литва вперше відключиться від енергомережі росії, проте в тестовому режимі

21 квітня 2023, 19:49
Литва вперше відключиться від енергомережі росії, проте в тестовому режимі
Фото: news.mail.ru

Litgrid планує перевірити готовність країни до переходу на континентальну європейську мережу.

Про це пише Bloomberg.

Литовський оператор проведе випробування протягом дня в суботу. 

Під час тестового відключення від російської мережі буде повністю перервана робота. В цей день електроенергія в мережу буде надходити лише із внутрішніх джерел та імпорту зі Швеції і Польщі.

"Вперше в історії електроенергетична система Литви працюватиме повністю незалежно, тому ми відповідально готуємося до випробування і будемо готові до всіх сценаріїв. Споживачі не помітять тесту", – заявив гендиректор компанії Litgrid Рокас Масюліс.

Литва, Латвія і Естонія хочуть зменшити енергетичну залежність від росії. Вони шукають альтернативні джерела постачання нафти, газу та електроенергії. 

В травні минулого року вони повністю припинили імпорт електроенергії з росії.

Країни Балтії з початку повномасштабного вторгнення росії в україну перестали імпортувати російські енергоносії. Мова йде про газ і нафту.  Проте вони все ще покладаються на росію в підтримці стабільності своєї електроенергетичної системи.

Після початку російської агресії ЄС почав розробляти план на випадок екстреного відключення Литви, Латвії і Естонії від російської мережі. 

Ці країни мають отримати більше €1 мільярд інвестицій від ЄС. Кошти допоможуть країнам Балтії позбутись залежності від російської енергомережі. 

Відключення має здійснитися одночасно і уряд Вільнюсу говорить, що країна готова зробити це вже у 2024 році. Рига і Таллінн наразі все ще не готові та заявляють, що їм потрібно більше часу.

Раніше ми писали, що Чехія вперше в історії не купувала російський газ з початку року.

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