Литва вперше відключиться від енергомережі росії, проте в тестовому режимі

Litgrid планує перевірити готовність країни до переходу на континентальну європейську мережу.

Про це пише Bloomberg.

Литовський оператор проведе випробування протягом дня в суботу.

Під час тестового відключення від російської мережі буде повністю перервана робота. В цей день електроенергія в мережу буде надходити лише із внутрішніх джерел та імпорту зі Швеції і Польщі.

"Вперше в історії електроенергетична система Литви працюватиме повністю незалежно, тому ми відповідально готуємося до випробування і будемо готові до всіх сценаріїв. Споживачі не помітять тесту", – заявив гендиректор компанії Litgrid Рокас Масюліс.

Литва, Латвія і Естонія хочуть зменшити енергетичну залежність від росії. Вони шукають альтернативні джерела постачання нафти, газу та електроенергії.

В травні минулого року вони повністю припинили імпорт електроенергії з росії.

Країни Балтії з початку повномасштабного вторгнення росії в україну перестали імпортувати російські енергоносії. Мова йде про газ і нафту. Проте вони все ще покладаються на росію в підтримці стабільності своєї електроенергетичної системи.

Після початку російської агресії ЄС почав розробляти план на випадок екстреного відключення Литви, Латвії і Естонії від російської мережі.

Ці країни мають отримати більше €1 мільярд інвестицій від ЄС. Кошти допоможуть країнам Балтії позбутись залежності від російської енергомережі.

Відключення має здійснитися одночасно і уряд Вільнюсу говорить, що країна готова зробити це вже у 2024 році. Рига і Таллінн наразі все ще не готові та заявляють, що їм потрібно більше часу.