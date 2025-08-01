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Литва вручила білорусі ноту протесту через порушення повітряного простору дроном

01 серпня 2025, 19:58
Литва вручила білорусі ноту протесту через порушення повітряного простору дроном
Фото: Getty Images
Він залетів до країни через білоруський кордон.

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Білорусі після того, як підтвердилося, що безпілотник, який 28 липня порушив повітряний простір країни, залетів із білоруської території.

Про це повідомляє литовський портал  LRT.

Білоруському дипломату вручили ноту протесту й зажадали пояснень щодо інциденту. У МЗС Литви підкреслили, що такі порушення становлять загрозу національній безпеці та потребують негайної реакції.

Литовські Повітряні сили повідомили, що дрон виявили в Йонавському районі, на території полігону Гайжунай. На місце прибули військові слідчі та сапери. Тип безпілотника наразі офіційно не підтвердили.

Нагадаємо, що у Литві виявили дрон, який 5 днів тому порушив кордон з білоруссю.

 

БілорусьЛитваДрон

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