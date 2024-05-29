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Литва виділила кошти для радарів і відновлення зруйнованих шкіл та садочків в Україні

29 травня 2024, 17:49
Литва виділила кошти для радарів і відновлення зруйнованих шкіл та садочків в Україні
Фото: з вільного доступу
Уряд Литви приєднався до коаліції протиповітряної оборони і закупить радари на €13,5 млн, а також 5 млн піде на відновлення України.

Про це повідомляє литовське видання Delfi.

"Уряд Литви виділяє 13,5 млн євро на закупівлю радарів для зміцнення системи оповіщення в Україні. І ми таким чином приєднуємося до коаліції з ППО, ініційованої Німеччиною", - заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

За словами Кащюнаса, Литва закупить для України чотири радари до кінця поточного року і продовжить закупівлю.

"Ціль цього року - чотири. Вони посилять оповіщення, візуальне попередження, а потім можливість знищення всіх повітряних об'єктів", - сказав міністр оборони.

В той же час міністерка фінансів Гінтаре Скайсте сказала, що в умовах війни росії проти України, ми повинні допомогти українцям зберегти надію на майбутнє. 

"Для цього надзвичайно важлива можливість здійснювати виховання молодого покоління навіть у воєнний час, забезпечуючи навчання дітей, попри постійний ризик авіаударів", - додала вона. 

Саме Литва з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну виступає як один із найстійкіших і найактивніших союзників українського народу.

 
Литвапідтримка України

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