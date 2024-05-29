Литва виділила кошти для радарів і відновлення зруйнованих шкіл та садочків в Україні
Про це повідомляє литовське видання Delfi.
"Уряд Литви виділяє 13,5 млн євро на закупівлю радарів для зміцнення системи оповіщення в Україні. І ми таким чином приєднуємося до коаліції з ППО, ініційованої Німеччиною", - заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
За словами Кащюнаса, Литва закупить для України чотири радари до кінця поточного року і продовжить закупівлю.
"Ціль цього року - чотири. Вони посилять оповіщення, візуальне попередження, а потім можливість знищення всіх повітряних об'єктів", - сказав міністр оборони.
В той же час міністерка фінансів Гінтаре Скайсте сказала, що в умовах війни росії проти України, ми повинні допомогти українцям зберегти надію на майбутнє.
"Для цього надзвичайно важлива можливість здійснювати виховання молодого покоління навіть у воєнний час, забезпечуючи навчання дітей, попри постійний ризик авіаударів", - додала вона.
Саме Литва з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну виступає як один із найстійкіших і найактивніших союзників українського народу.