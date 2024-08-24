Литва виділить Україні €35 млн на закупівлю військового обладнання і доправить 5 тис. дронів до кінця осені

Литовський уряд зобов'язався витрачати принаймні чверть відсотка свого ВВП на оборону і безпекову допомогу Україні щорічно.

Литва виділяє Україні €35 млн на закупівлю радіолокаційних станцій й обладнання для розмінування.

Про це заявила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте 24 серпня під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, її транслював Офіс президента.

"На нашій зустрічі сьогодні я поінформувала президента Зеленського, що нещодавній пакет військової допомоги від Литви в Україну прибуде на початку вересня. Він передбачатиме 10 систем ППО ближнього радіуса дії та 30 ракет, протидронове й інше спорядження, озброєння й боєприпаси. Окрім того, ми виділяємо €35 млн на закупівлю РЛС й обладнання для розмінування. До кінця осені ми сподіваємося, що ми зможемо також надати понад 5 тис. дронів литовського виробництва", – сказала Шимоніте.

За словами Шимоніте, литовський уряд зобов'язався витрачати принаймні чверть відсотка свого ВВП на оборону і безпекову допомогу Україні щорічно.

"Мій уряд не тільки забезпечить це, а й перевиконає цей план. Я сподіваюся, що незалежно від того, який уряд у нас буде після виборів у жовтні, він залишиться відданим цій меті", – сказала вона.

Прем'єрка Литви додала, що попереду також новий пакет обладнання для допомоги у відновленні української енергетики.