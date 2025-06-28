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ПОЛІТИКА

Литва виходить з договору про заборону протипіхотних мін через загрозу з боку росії

28 червня 2025, 11:09
Литва виходить з договору про заборону протипіхотних мін через загрозу з боку росії
Фото: ru.delfi.lt
Країна перестане бути пов'язаною з договором через 6 місяців після цього повідомлення.

Литва повідомила Організацію Об'єднаних Націй (ООН) про свій вихід із договору про заборону протипіхотних мін.

Про це заявив глава литовського МЗС Кестутіс Будріс, повідомляє Reuters і постчиновника в соцмережі Х.

"Сьогодні Литва офіційно повідомила Генерального секретаря ООН про свій вихід із Договору про заборону протипіхотних мін. Це рішення було ухвалено нелегко", - сказав міністр.

Reuters зазначає, що країна перестане бути пов'язаною з договором через 6 місяців після цього повідомлення.

Будріс підкреслив, що Литва не має жодних ілюзій щодо того, що "путінська росія є найбільшою довгостроковою екзистенціальною загрозою для Європи.

"(рф - ред.) веде війну для досягнення політичних цілей, підриває стабільність за допомогою саботажу і готується до тривалої конфронтації. Перед обличчям таких загроз Литва вживе всіх необхідних заходів для захисту своєї держави, населення і кожного дюйма території НАТО - усіма ефективними військовими засобами", - сказано в пості.

Резюмуючи глава МЗС додав, що прихильність Литви відповідальній обороні та міжнародному гуманітарному праву, зокрема захисту цивільних осіб, залишається непохитною.

Reuters також нагадало, що парламенти всіх країн НАТО і ЄС, які межують із росією, а саме - Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Польщі - схвалили вихід своїх держав із договору, пославшись на зростаючу військову небезпеку з боку рф.

війнаЛитваросія окупантипротипіхотні міни

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