Литва заборонила громадянам росії, білорусі і Китаю служити в армії

Вимога поширюється і на інші форми добровільної та обов’язкової військової служби.

В четвер, 19 грудня, Сейм проголосував за закон, який забороняє громадянам трьох країн вступати до лав збройних сил, а також долучатися до Стрілецької спілки, яка є складовою оборони країни.

Про це пише литовський мовник LRT.

За поправки до законів проголосували депутати Сейму і тепер згідно з ним, литовці, які мають подвійне громадянство країн, в які уряд Литви заборонив виїжджати, не допускатимуться до професійної військової служби та до служби у добровольчих силах, а також до інших форм добровільної та обов’язкової військової служби.

Військовослужбовці, які зараз служать і отримають громадянство цих країн, будуть звільнені і така сама участь буде поширюватись на членів Стрілецької спілки Литви.

Міністр оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що заборона потрібна для запобігання витоку інформації, пов’язаної з національною обороною, через осіб з подвійним громадянством.

"Через можливі зв’язки з «ворожими державами» такі військовослужбовці можуть з власної ініціативи здійснювати деструктивну діяльність проти національної оборони Литви", - додав міністр.

Відповідні поправки до закону у листопаді цього року розробили та зареєстрували міністр оборони Литви і голова парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони.