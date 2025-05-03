Литва забиратиме посвідки на проживання у росіян за поїздки до рф або білорусі

Винятком є водії, які займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями

У Литві з 3 травня набули чинності нові обмеження для росіян. Країна позбавить посвідки на проживання тих, хто протягом трьох місяців поїде в рф або білорусь більше одного разу без поважної причини.

Винятком є водії, які займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями, включно з тими, хто працює в компаніях, що прямують до країн ЄС, з них або транзитом через Литву. У таких випадках положення не застосовується.

За даними Департаменту міграції, станом на 1 квітня чинні посвідки на проживання в Литві мали 14 тисяч осіб, 652 з яких - громадяни росії.