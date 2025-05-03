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Литва забиратиме посвідки на проживання у росіян за поїздки до рф або білорусі

03 травня 2025, 18:59
Литва забиратиме посвідки на проживання у росіян за поїздки до рф або білорусі
Фото: LRT
Винятком є водії, які займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями
У Литві з 3 травня набули чинності нові обмеження для росіян. Країна позбавить посвідки на проживання тих, хто протягом трьох місяців поїде в рф або білорусь більше одного разу без поважної причини.
 
Про це повідомляє  LRT.
 
Винятком є водії, які займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями, включно з тими, хто працює в компаніях, що прямують до країн ЄС, з них або транзитом через Литву. У таких випадках положення не застосовується.
 
За даними Департаменту міграції, станом на 1 квітня чинні посвідки на проживання в Литві мали 14 тисяч осіб, 652 з яких - громадяни росії.
 
LRT зазначило, що закон "Про встановлення обмежувальних заходів у зв'язку з військовою агресією проти України" призупиняє приймання заяв на отримання шенгенських і національних віз від громадян росії та білорусі, за винятком випадків, коли посередництво в цьому питанні здійснює Міністерство закордонних справ. Крім того, заяви від росіян на отримання дозволу на тимчасове проживання в Литві теж не приймають, а виняток робиться тільки для тих, хто має чинну шенгенську або національну візу, посвідку на проживання в Литві або іншій країні ЄС.
 
Також росіяни і білоруси, які в'їжджають не через кордон ЄС, проходять додаткову перевірку щодо загрози національній безпеці, громадському порядку, державній політиці, внутрішній безпеці, громадській охороні здоров'я або міжнародним відносинам.
 
Крім цього, їм заборонено ввозити в Литву або вивозити з неї українські гривні, а також імпортувати сільськогосподарську продукцію і корми з рф або білорусі.
 
Ба більше, згідно із законом, росіянам, які не мають посвідки на проживання в Литві, заборонено купувати нерухомість у цій країні.

 

Литвавійна в Українікордон рфросія окупанти

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