Литва закликає повернутись до обговорення про використання заморожених активів рф на підтримку України

Російські активи, заблоковані в Європі, залишаються "реальним важелем, щоб змусити рф до переговорів"

Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс закликав Європу повернутись до обговорення щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Кестутіс Будріс зазначив, що угода про надання Україні позики у розмірі 90 мільярдів євро була корисним кроком, але не є остаточним вирішенням довгострокових потреб Києва.

Литовський міністр наголосив, що "справжнім ресурсом підтримки України" та "справжнім важелем, щоб змусити росію до переговорів" залишаються російські активи, заморожені в Європі. Будрис зауважив, що питання про заморожені активи рф фактично було відкладено через угоду про кредит у 90 мільярдів євро, але тепер воно має повернутися до політичного порядку денного, вважає міністр.