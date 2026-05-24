Литва закликає повернутись до обговорення про використання заморожених активів рф на підтримку України

24 травня 2026, 15:51
Фото: Politico / Baldo Sciacca
Російські активи, заблоковані в Європі, залишаються "реальним важелем, щоб змусити рф до переговорів"
Міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс закликав Європу повернутись до обговорення щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
 
Про це пише Politico.
 
Кестутіс Будріс зазначив, що угода про надання Україні позики у розмірі 90 мільярдів євро була корисним кроком, але не є остаточним вирішенням довгострокових потреб Києва.
 
Литовський міністр наголосив, що "справжнім ресурсом підтримки України" та "справжнім важелем, щоб змусити росію до переговорів" залишаються російські активи, заморожені в Європі. Будрис зауважив, що питання про заморожені активи рф фактично було відкладено через угоду про кредит у 90 мільярдів євро, але тепер воно має повернутися до політичного порядку денного, вважає міністр.
 
"Я з нетерпінням чекаю на обговорення цього питання. Воно не закрите", – сказав він.
 
Зазначимо, що 19 грудня 2025 року лідери країн ЄС вирішили позичити Україні 90 мільярдів євро на 2026-2027 рік. Таке рішення ухвалили замість надання кредиту коштом заморожених російських активів, адже уряд Бельгії – країни, яка має найбільшу частку заморожених активів – побоювався відповідальності за будь-які юридичні та фінансові претензії, подані росією.

 

війна в Україніактиви рфросія окупанти

