ПОЛІТИКА

Литва закликає ЄС вжити заходів після втручання росії у GPS літака Фон дер Ляєн

01 вересня 2025, 20:51
Литва закликає ЄС вжити заходів після втручання росії у GPS літака Фон дер Ляєн
Фото: news.mail.ru
Інцидент стався під час посадки літака Урсули фон дер Ляєн у болгарському Пловдиві.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Європейський Союз реагувати на втручання росії у роботу GPS під час посадки літака президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це він написав на Х.

Будріс назвав інцидент "черговим випадком безвідповідального створення перешкод у GNSS (Глобальній навігаційній супутниковій системі) з боку росії". Він додав, що подібні перешкоди регулярно виникають у країнах Балтії та Східної Європи, загрожуючи цивільній авіації, морському транспорту та критичній інфраструктурі.

Очільник литовського МЗС нагадав, що ще у червні 13 держав-членів ЄС закликали Єврокомісію вжити заходів через глушіння супутникової навігації росією. "ЄС не повинен мовчати. Міжнародне співтовариство має діяти – доки не стало занадто пізно", – наголосив Будріс.

Інцидент стався під час посадки літака фон дер Ляєн у болгарському Пловдиві. Літак був змушений приземлятися, використовуючи паперові карти, через збої в роботі GPS. Президентка Єврокомісії перебувала у Пловдиві на зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим та для відвідин заводу з виробництва боєприпасів. Після візиту вона безпечно залишила Пловдив на тому ж літаку.

Болгарська влада підтвердила факт зовнішнього втручання в мережу GPS під час посадки літака та висловила підозру, що це могло бути зроблено росією.

ЛитвалітакGPSЄвросоюзУрсула фон дер Ляєнросія загроза

