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Литва закликала ЄС до жорсткішої міграційної політики після напливу мігрантів до Сеути

31 липня 2026, 12:56
Литва закликала ЄС до жорсткішої міграційної політики після напливу мігрантів до Сеути
джерело pravda
За його словами, ситуація в Сеуті не сприяє внутрішній стабільності ЄС.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ЄС не може дозволити собі мати "діряві кордони" на тлі кризи в іспанському анклаві Сеута.

Про це він сказав у п'ятницю, передає LRT.

"Так не повинно бути, і ми точно не можемо дозволити собі мати діряві кордони в усіх значеннях цього слова. Йдеться як про національну безпеку та відносини з агресивними сусідами, так і про міграцію. Литва у цьому питанні є прикладом країни, яка убезпечує свої кордони", – сказав Науседа, додавши, що на засіданнях Європейської ради робитиме все можливе для формування чіткої міграційної політики ЄС.

За його словами, ситуація в Сеуті не сприяє внутрішній стабільності ЄС, ставить під сумнів функціонування Шенгенської зони та створює стимули для появи внутрішніх бар'єрів. "ЄС має бути дуже добре захищеним ззовні й водночас не мати жодних бар'єрів усередині Союзу", – заявив він.

Нагадаємо, за попередніми оцінками сил безпеки Іспанії, за останні дні до Сеути нелегально потрапили понад 40 тис. мігрантів.

ЛитвамігрантиЄвросоюзГітанас Науседа

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