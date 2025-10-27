Литва закрила два прикордонні пункти на кордоні з білоруссю через загрозу безпеці
Литва тимчасово закрила два прикордонні пункти пропуску: М'ядинінкай та Шальчинінкай з метою "захисту національної безпеки та обмеження впливу гібридних атак".
Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Владислав Кондратович на своїй Facebook-сторінці.
"Події останніх місяців показують, що білоруський режим продовжує шукати способи тиску на Литву, перевіряючи стійкість нашої держави та пильність відповідальних установ", - зазначив Кондратович.
За його словами, напередодні ввечері аеропорт Вільнюса знову закривався через повітряні кулі, запущені з території білорусі.
Міністр не уточнив, на який термін закриваються прикордонні пункти, але закликав громадян стежити за офіційною інформацією.
Нагадаємо, що три вечори поспіль аеропорт Вільнюса зупиняє роботу через дрони і повітряні кулі.