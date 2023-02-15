Литва закриває один з двох прикордонних переходів для білоруських поїздів - ЗМІ

З 16 лютого для білоруських поїздів буде закрито залізничний перехід Стасилас - Беняконі.

За неофіційними даними, перехід закрили через відсутність рентгенівських систем, які допомагають знаходити контрабандні вантажі (переважно сигарети).

Про це повідомляє телеканал "Белсат".

Телеканал заявив, що закриття переходів підтвердили співробітники литовської митниці. Повідомляється, що відповідний документ надіслали майже всім організаціям у регіоні.

Між Білоруссю та Литвою залишається ще залізничний перехід Гудогай - Кяна.