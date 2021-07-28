НОВИНИСлужба охорони державного кордону Литви у середу повідомила про рекордне число затриманих мігрантів, які нелегально перетнули литовський кордон з Білоруссю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва затримала рекордне число нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю
Всі затримані представилися громадянами Іраку або мали документи громадян цієї країни. Затриманим іноземцям будуть зроблені тести на COVID-19, а до з'ясування результатів вони будуть ізольовані
Фото: LRT
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
За даними служби, за добу прикордонники затримали 171 нелегального мігранта - це максимальна кількість затриманих нелегалів за добу в цьому році.
Всі затримані представилися громадянами Іраку або мали документи громадян цієї країни. Затриманим іноземцям будуть зроблені тести на COVID-19, а до з'ясування результатів вони будуть ізольовані.
Загальна кількість таких затриманих цього року вже перевищила 3 тисячі. Більшість з них - з країн Близького Сходу і Африки. У липні прикордонники затримали 2 366 мігрантів, в червні їх було 473, в травні - 77, в квітні - 70, а в березні - 8.
Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.
Через помітне зростання потоку нелегальних мігрантів з Білорусі уряд Литви в минулу п'ятницю оголосив екстремальну ситуацію в державному масштабі.
Посадові особи країни вважають, що зростання потоків міграції є організованою мінським режимом акцією проти Литви.
12 країн ЄС відправили гуманітарну допомогу Литві для мігрантів з Білорусі.
Литва будує паркан на кордоні з Білоруссю, але зіткнулась з проблемами через нестачу колючого дроту.
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