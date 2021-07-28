Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Литва затримала рекордне число нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю

Всі затримані представилися громадянами Іраку або мали документи громадян цієї країни. Затриманим іноземцям будуть зроблені тести на COVID-19, а до з'ясування результатів вони будуть ізольовані
Служба охорони державного кордону Литви у середу повідомила про рекордне число затриманих мігрантів, які нелегально перетнули литовський кордон з Білоруссю.
Литва затримала рекордне число нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю Фото: LRT
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
 
За даними служби, за добу прикордонники затримали 171 нелегального мігранта - це максимальна кількість затриманих нелегалів за добу в цьому році.
 
Всі затримані представилися громадянами Іраку або мали документи громадян цієї країни. Затриманим іноземцям будуть зроблені тести на COVID-19, а до з'ясування результатів вони будуть ізольовані.
 
Загальна кількість таких затриманих цього року вже перевищила 3 ​​тисячі. Більшість з них - з країн Близького Сходу і Африки. У липні прикордонники затримали 2 366 мігрантів, в червні їх було 473, в травні - 77, в квітні - 70, а в березні - 8.
 
Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.
 
Через помітне зростання потоку нелегальних мігрантів з Білорусі уряд Литви в минулу п'ятницю оголосив екстремальну ситуацію в державному масштабі.
 
Посадові особи країни вважають, що зростання потоків міграції є організованою мінським режимом акцією проти Литви.
 
12 країн ЄС відправили гуманітарну допомогу Литві для мігрантів з Білорусі.
 
Литва будує паркан на кордоні з Білоруссю, але зіткнулась з проблемами через нестачу колючого дроту.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 07 2021 14:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.