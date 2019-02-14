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Людей, які застрягли на КПВВ "Майорськ", пропустили на підконтрольну Україні територію

Людей саджають у автобуси, щоб відвезти у Бахмут на Донеччині
Близько 50 людей, які застрягли на контрольному пункті пропуску "Майорськ", пропустили на підконтрольну Україні територію.
Людей, які застрягли на КПВВ "Майорськ", пропустили на підконтрольну Україні територію Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє кореспондент "Громадського" з посиланням на благодійний фонд "Восток SOS", учасники якого допомагали людям.

"Питання вирішилося. Людей пропустили на нашу сторону", - повідомив кореспондент "Громадського" Костянтин Реуцький.

За його словами, людей саджають у автобуси, щоб відвезти у Бахмут на Донеччині.

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян, коментуючи ситуацію, у коментарі "Громадському" повідомив:

"Це чергова провокація з боку російсько-терористичних військ. Вони запустили людей за дві години після закриття КПВВ. Зараз з цією проблемою розбираємося спільно зі штабом ООС".

Нагадаємо, що на території Попаснянського району Луганської області під обстріл бойовиків потрапила аварійна бригада ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", яка намагалась відновити світло для мешканців району.

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14 02 2019 22:40
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