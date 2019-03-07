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Люди мають визначити, чого вони не хочуть чути в публічному просторі, - Богомолець

"На сьогоднішній день в просторі українському, по-перше, немає визначення, хто така публічна особа. Це треба визначити і це завдання тих, хто далі буде працювати із законопроєктом. По-друге, немає визначення, що таке лихослів’я і власне немає переліку слів"
Народна депутатка Ольга Богомолець - авторка законопроєкту про "дематюкацію" вважає, що саме громадяни України мають визначити перелік слів, які б вони не хотіли чути в публічному просторі.
Люди мають визначити, чого вони не хочуть чути в публічному просторі, - Богомолець Ольга Богомолець. Фото: uk.wikipedia.org

"На сьогоднішній день в просторі українському, по-перше, немає визначення, хто така публічна особа. Це треба визначити і це завдання тих, хто далі буде працювати із законопроєктом. По-друге, немає визначення, що таке лихослів’я і власне немає переліку слів. Цей перелік має бути створений", — сказала депутатка, повідомляє "Громадське".

Богомолець також наголосила, що у законопроекті мова йде саме про використання нецензурної лексики, яка немала б вживатися в українській мові.

"Цей перелік, відповідно до того, що запропоновано в законопроєкті, має скласти Кабмін. І Кабінет міністрів має визначити після обговорень з людьми, після спілкування, люди мають визначити що вони вважають і що вони не хочуть чути в публічному просторі і від публічних осіб", — ноголосила депутатка.

Додамо, що у Верховній Раді України 2 липня зареєстрували законопроєкт про заборону матюків.

Нагадаємо, що у 2017 році Міністерство юстиції України заборонило своїм співробітникам при виконанні своїх обов'язків висловлюватися з вживанням нецензурної лексики, а також підвищувати голос при спілкуванні.

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03 07 2019 20:41
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