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Людям від 60 років дозволили витратити тисячу за вакцинацію на ліки. Коли рішення запрацює?

Витратити тисячу на ліки можна в офлайн- або онлайн-аптеках
З 24 січня люди від 60 років зможуть витратити тисячу гривень у межах програми "єПідтримка" на ліки.
Людям від 60 років дозволили витратити тисячу за вакцинацію на ліки. Коли рішення запрацює? Фото: kaboompics.com

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 19 січня, повідомляє "Громадське".

Дозволили купувати ліки у межах програми лише людям від 60 років, оскільки ця категорія "є групою ризику та має супутні хронічні захворювання, які потребують придбання додаткових лікарських засобів", зазначають у МОЗ.

Витратити тисячу на ліки можна в офлайн- або онлайн-аптеках. Придбати можна буде будь-які дозволені в Україні лікарські препарати - як за рецептом лікаря, так і без нього.

У МОЗ уточнюють, що купити можна буде лише ліки, а не будь-які товари, що продаються в аптеці. Наприклад, не можна купити дієтичні добавки, косметичні засоби чи медичні прилади (інгалятори, апарати для вимірювання тиску).

За інформацією Мінекономіки, банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. Неважливо, коли саме оформили віртуальну картку, головне, щоб на момент купівлі ліків людині вже виповнилося 60 років.

Нагадаємо, що "ПриватБанк" нарахував 2 млрд грн на картки "єПідтримка", monobank - 1,8 млрд грн

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19 01 2022 14:29
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