Людям від 60 років дозволили витратити тисячу за вакцинацію на ліки. Коли рішення запрацює?
Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 19 січня, повідомляє "Громадське".
Дозволили купувати ліки у межах програми лише людям від 60 років, оскільки ця категорія "є групою ризику та має супутні хронічні захворювання, які потребують придбання додаткових лікарських засобів", зазначають у МОЗ.
Витратити тисячу на ліки можна в офлайн- або онлайн-аптеках. Придбати можна буде будь-які дозволені в Україні лікарські препарати - як за рецептом лікаря, так і без нього.
У МОЗ уточнюють, що купити можна буде лише ліки, а не будь-які товари, що продаються в аптеці. Наприклад, не можна купити дієтичні добавки, косметичні засоби чи медичні прилади (інгалятори, апарати для вимірювання тиску).
За інформацією Мінекономіки, банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. Неважливо, коли саме оформили віртуальну картку, головне, щоб на момент купівлі ліків людині вже виповнилося 60 років.
Нагадаємо, що "ПриватБанк" нарахував 2 млрд грн на картки "єПідтримка", monobank - 1,8 млрд грн
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Народитися в Tesla: в електромобілі, що рухався на автопілоті, вперше народилася дитина
- ФОТО У львівській лікарні встановили найсучаснішу у світовій медицині систему моніторингу
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом