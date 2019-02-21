Мадуро закрив кордон Венесуели з Бразилією, аби опозиціонери не ввезли гуманітарну допомогу
У четвер, 21 лютого, Мадуро оголосив про це рішення в ефірі місцевого телебачення. Також він заявив, що розглядає можливість закриття кордону з Колумбією, повідомляє Reuters.
Раніше лідери опозиції заявили, що планують організувати каравани з гуманітарною допомогою в Колумбії та Бразилії. Лідер опозиції і тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо та 80 депутатів парламенту відправились до кордону з Колумбією, щоб отримати їжу та ліки.
Мадуро вважає, що ця допомога направлена на те, аби підірвати його владу і відсторонити від посади.
Раніше армія Венесуели приведена в бойову готовність у зв'язку з анонсованими раніше поставками гуманітарної допомоги зі США.
Нагадаємо, що у Венесуелі прихильники опозиції готуються знову вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити до країни гуманітарні конвої.
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