Мадуро закрив кордон Венесуели з Бразилією, аби опозиціонери не ввезли гуманітарну допомогу

Лідери опозиції заявили, що планують організувати каравани з гуманітарною допомогою в Колумбії та Бразилії

Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввести звідти гуманітарну допомогу.

У четвер, 21 лютого, Мадуро оголосив про це рішення в ефірі місцевого телебачення. Також він заявив, що розглядає можливість закриття кордону з Колумбією, повідомляє Reuters.

Раніше лідери опозиції заявили, що планують організувати каравани з гуманітарною допомогою в Колумбії та Бразилії. Лідер опозиції і тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо та 80 депутатів парламенту відправились до кордону з Колумбією, щоб отримати їжу та ліки.

Мадуро вважає, що ця допомога направлена на те, аби підірвати його владу і відсторонити від посади.

Раніше армія Венесуели приведена в бойову готовність у зв'язку з анонсованими раніше поставками гуманітарної допомоги зі США.

Нагадаємо, що у Венесуелі прихильники опозиції готуються знову вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити до країни гуманітарні конвої.