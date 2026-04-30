Мадяр хоче більше прав для угорців Закарпаття перед вступом України до ЄС – Bloomberg

Лише після цього він схвалить початок переговорів Києва про вступ до Європейського Союзу.

Лідер угорської партії "Тиса", яка перемогла на виборах, і майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прагне, щоб Україна надала угорській меншині більше прав.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Напередодні, 29 квітня, Мадяр зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою у Брюсселі. За словами співрозмовників Bloomberg, ЄС прагне, щоб лідер "Тиси" відмовився від позиції чинного угорського уряду, який виступає проти офіційного відкриття переговорів про членство України.

Однак Мадяр висунув умови для цього, серед яких надання більших прав угорській меншині в Україні та доступу до освіти угорською мовою. Як вказує видання, ці вимоги здебільшого повторюють список із 11 пунктів, які чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан передав Києву у 2024 році.

Крім цього, на зустрічі обговорили бюджет ЄС, конкурентоспроможність та неформальну зустріч лідерів ЄС на Кіпрі минулого тижня, розповів неназваний представник ЄС, який сказав, що вона минула добре.