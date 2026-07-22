Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Maersk тимчасово залишає український порт через ситуацію в Чорному морі

22 липня 2026, 17:11
Maersk тимчасово залишає український порт через ситуацію в Чорному морі
Фото: dumskaya.net
Данська судноплавна компанія зупинила сервіс через Чорноморський рибний порт через зростання ризиків для морських перевезень.

Один із найбільших контейнерних перевізників світу перенаправляє частину вантажів до румунської Констанци через погіршення безпекової ситуації.

Міжнародна судноплавна компанія Maersk тимчасово припинила обслуговування через Чорноморський рибний порт в Україні через зростання ризиків у Чорному морі на тлі посилення російських атак.

Про це компанія повідомила в офіційному зверненні.

У Maersk зазначили, що оператор більше не має можливості продовжувати сервіс через Чорноморський рибний порт через поточну ситуацію, яка впливає на безпеку та операційну діяльність.

"У зв’язку з цим наш сервіс через Чорноморський рибний порт тимчасово призупиняється до подальшого повідомлення", – йдеться у повідомленні компанії.

Судно MEDKON MIRA V.629S з імпортним вантажем, яке мало розвантажитися в Чорноморську, перенаправлять до румунського порту Констанца.

Також до Констанци спрямують усі імпортні відправлення, призначені для Чорноморська, які вже перебувають у Порт-Саїді або очікуються там.

Щодо експортних перевезень із Чорноморська Maersk запропонувала клієнтам безкоштовне скасування бронювань без штрафів за анулювання чи внесення змін.

Рішення компанії ухвалене на тлі зростання загроз для судноплавства у Чорному морі через активізацію російських атак по українській портовій інфраструктурі.

Нагадаємо, що на початку тижня внаслідок удару рф по торговельному судну біля Одеси загинули 10 людей

 

УкраїнаMaersk

Останні матеріали

Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Технології
"Доступна маса". Формується ринок недорогих крилатих ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 липня 2026, 08:31
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
LifeStyle
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
21 липня 2026, 18:37
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Політика
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Переклад iPress – 21 липня 2026, 15:01
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Політика
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Переклад iPress – 21 липня 2026, 12:53
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 липня 2026, 08:39
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Політика
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Переклад iPress – 20 липня 2026, 14:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється