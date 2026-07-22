Maersk тимчасово залишає український порт через ситуацію в Чорному морі

Данська судноплавна компанія зупинила сервіс через Чорноморський рибний порт через зростання ризиків для морських перевезень.

Один із найбільших контейнерних перевізників світу перенаправляє частину вантажів до румунської Констанци через погіршення безпекової ситуації.

Міжнародна судноплавна компанія Maersk тимчасово припинила обслуговування через Чорноморський рибний порт в Україні через зростання ризиків у Чорному морі на тлі посилення російських атак.

Про це компанія повідомила в офіційному зверненні.

У Maersk зазначили, що оператор більше не має можливості продовжувати сервіс через Чорноморський рибний порт через поточну ситуацію, яка впливає на безпеку та операційну діяльність.

"У зв’язку з цим наш сервіс через Чорноморський рибний порт тимчасово призупиняється до подальшого повідомлення", – йдеться у повідомленні компанії.

Судно MEDKON MIRA V.629S з імпортним вантажем, яке мало розвантажитися в Чорноморську, перенаправлять до румунського порту Констанца.

Також до Констанци спрямують усі імпортні відправлення, призначені для Чорноморська, які вже перебувають у Порт-Саїді або очікуються там.

Щодо експортних перевезень із Чорноморська Maersk запропонувала клієнтам безкоштовне скасування бронювань без штрафів за анулювання чи внесення змін.

Рішення компанії ухвалене на тлі зростання загроз для судноплавства у Чорному морі через активізацію російських атак по українській портовій інфраструктурі.

Нагадаємо, що на початку тижня внаслідок удару рф по торговельному судну біля Одеси загинули 10 людей.