Мафія в Італії намагається придбати зброю, яку використовують у війні в Україні

За словами прокурора, правоохоронці вже виявили зброю, яка потрапила до Італії через Балкани.

Італійська мафія намагається отримати боєприпаси для ударних дронів, подібні до тих, що використовують у війні в Україні. Про це заявив головний прокурор Палермо Мауріціо де Лучія під час засідання парламентської антимафіозної комісії.

Повідомляє ANSA.

За словами прокурора, правоохоронці вже виявили зброю, яка потрапила до Італії через Балкани. "Нам відомо про інтерес мафії до більш досконалої зброї. Наприклад, тієї, що з'явилася на чорному ринку під час російсько-української війни. У нас є дані про закупівлі боєприпасів, що запускаються з дронів – зброї, від якої ми не готові захищатися", – повідомив де Лучія. За його словами, мафіозні структури намагаються сформувати високотехнологічний арсенал, і така тенденція спостерігається не лише в Палермо, а й в інших регіонах Італії.