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Макрон готовий підтримати кандидатуру фон дер Ляєн на другий термін на посаді президентки Єврокомісії – Politico

10 червня 2024, 20:53
Макрон готовий підтримати кандидатуру фон дер Ляєн на другий термін на посаді президентки Єврокомісії – Politico
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Раніше підтримка фон дер Ляєн з боку Макрона була під питанням.

Ймовірно, президент Франції Еммануель Макрон підтримає кандидатуру  Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаді президентки Європейської комісії.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Хоча правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) фон дер Ляєн має намір стати найбільшим блоком у Європарламенті, підтримка Франції її кандидатури раніше викликала занепокоєння, йдеться у повідомленні.

Зокрема, раніше соратник Макрона Паскаль Канфін сказав, що Франція "хотіла б, щоб Драгі відіграв певну роль", маючи на увазі ексголову уряду Італії Маріо Драгі.

Втім, як повідомив Politico французький чиновник, ЄНП здобула велику перемогу на виборах, і позиція фон дер Ляєн дуже зміцнилася.

"Зараз немає жодних сумнівів щодо політичного забарвлення наступного президента Комісії", - додав цей чиновник.

Ймовірно, що Макрон підтримає фон дер Ляєн в обмін на поступки щодо цілей політики Франції. Зокрема, Франція хоче отримати гарантії від фон дер Ляєн, що її дії будуть зосереджений на промисловій політиці та задовольнять вимогу Парижа дозволити більше субсидій для підтримки економіки блоку.

Урсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупанти

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