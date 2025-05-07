Макрон і Мерц закликали до 30-денного перемир’я в Україні як основи для миру

Країни рішуче виступають за мир в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи разом із новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Єлисейському палаці заявив, що Франція та Німеччина тісно співпрацюють у своїй непохитній підтримці України та й надалі працюватимуть над досягненням 30-денного перемир’я.

Про це повідомляє Reuters.

"Є лише одне питання, на яке потрібно дати відповідь: чи готова росія до перемир’я щонайменше на 30 днів, щоб на цій основі можна було вибудувати міцне та тривале припинення вогню? Чи дотримається, нарешті, президент росії свого слова, зокрема того, яке він дав під час перемовин із адміністрацією США?", — сказав Макрон.

Своєю чергою, Мерц висловив сподівання, що незабаром вдасться досягти постійного припинення вогню в Україні, однак утримався від будь-яких зобов’язань щодо гарантій безпеки для України.

"Ми будемо готові підтримати це 30-денне перемир’я та працювати над створенням стійкого й тривалого миру", — додав Макрон.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц незабаром планує відвідати Україну в межах своєї першої серії закордонних поїздок після обрання на посаду.